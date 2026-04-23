بالصور: الجيش اللبناني يفكك قنابل خطيرة في الضاحية والجنوب ويصدر تنبيهًا

صدر عن قیادة الجیش – مدیریة التوجيه البیان الآتي:

الجيش اللبناني يفكك قنابل خطيرة في الضاحية والجنوب ويصدر تنبيهًا #عاجل

عملت وحدات مختصة من الجیش على تفكیك 8 قنابل طیران غیر منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائیلي في مناطق الضاحية الجنوبية – بعبدا ومجدل سلم – مرجعيون وعيتيت وزبقين – صور وحبوش – النبطية، ثم نقلها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها.

تجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى توخي الحذر لدى وجودهم في محيط الأماكن المتضررة، وإبلاغ أقرب مركز عسكري فور مصادفة أي جسم مشبوه.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.