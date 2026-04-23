بالصور: الجيش اللبناني يفكك قنابل خطيرة في الضاحية والجنوب ويصدر تنبيهًا
صدر عن قیادة الجیش – مدیریة التوجيه البیان الآتي:
عملت وحدات مختصة من الجیش على تفكیك 8 قنابل طیران غیر منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائیلي في مناطق الضاحية الجنوبية – بعبدا ومجدل سلم – مرجعيون وعيتيت وزبقين – صور وحبوش – النبطية، ثم نقلها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها.
تجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى توخي الحذر لدى وجودهم في محيط الأماكن المتضررة، وإبلاغ أقرب مركز عسكري فور مصادفة أي جسم مشبوه.
