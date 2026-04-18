بالصور: توقيفات أمنية جديدة للجيش تكشف شبكات تهريب ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

توقيفات أمنية جديدة للجيش تكشف شبكات تهريب ومخدرات #عاجل pic.twitter.com/1RCKUkLd6w — Cedar News (@cedar_news) April 18, 2026

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات ومنع أعمال التهريب، أوقفت وحدات من الجيش ٦ أشخاص وفقًا لما يلي:

– دهم منزل في حي الشراونة – بعلبك وتوقيف السوري (ي.ع.) وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية ومواد أولية تُستخدم لتصنيع المخدرات وعدد من حبوب الكبتاغون.

– توقيف المواطن (ا.ع.) والمواطنة (ع.ه.) عند حاجز الرويمة – عكار لإقدامهما على تهريب أدوية بطريقة غير شرعية.

– توقيف المواطنين (ع.ح.) و(م.ا.) و(ع.م.) في منطقة حبشيت – عكار لتورّطهم في إشكال بتاريخ 15 /4 /2026 تخلله إطلاق نار، وضبط الأسلحة والذخائر الحربية المستخدَمة خلال الإشكال.

كما ضُبطت آلية نوع رابيد في منطقة رماح – عكار وبداخلها سلع استهلاكية معدة للتهريب.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.