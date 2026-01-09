الجيش يداهم الهرمل ويكشف معملًا سريًا لتصنيع المخدرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“تستمر حملة الجيش لمحاربة الاتجار بالمخدرات وملاحقة مروجيها في مختلف المناطق، وفي هذا السياق، نفذت وحدات من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بلدة حرف السماقة – الهرمل، وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

