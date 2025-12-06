بالصور: الجيش ينفذ تدابير أمنية واسعة في منطقة الشراونة – بعلبك

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

الجيش ينفذ تدابير أمنية واسعة في منطقة الشراونة – بعلبك #عاجل pic.twitter.com/m2JyMFsGzb — Cedar News (@cedar_news) December 6, 2025

“نفذ الجيش تدابير أمنية واسعة في منطقة الشراونة – بعلبك ضمن إطار حملة مكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن، وفي هذا السياق، أوقفت وحدة من الجيش المطلوبين (ح.ج) و(ح.ج) و(م.ز.) لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية، كما ضبطت مع الأخير كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

