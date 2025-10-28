بالصور: الجيش يزيل ساترًا ترابيًّا في خراج بلدة مركبا – مرجعيون

يستمر الجيش في متابعة خروقات العدو الإسرائيلي في ظل مواصلته اعتداءاته على المواطنين وانتهاكاته للسيادة الوطنية.

الجيش يزيل ساترًا ترابيًّا في خراج بلدة مركبا – مرجعيون #عاجل pic.twitter.com/TID4ubqA6g — Cedar News (@cedar_news) October 28, 2025



في هذا السياق، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة ساتر ترابي كان العدو قد أقامه في خراج بلدة مركبا – مرجعيون.

تتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل ولجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism).

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.