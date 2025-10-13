الجيش يضبط كميات كبيرة من المخدرات في شتورا وعرسال

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات والعصابات التي تعمل على ترويجها، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة شتورا المواطن (ي.ج.)، بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة، إضافة إلى التهجم على أحد الفنادق بقوة السلاح، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات وسلاحًا حربيًّا.

كما ضبطت دورية من المديرية المذكورة في جرود بلدة عرسال كمية كبيرة من المخدرات، موضبة ومجهزة للتهريب.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في عملية التهريب.

