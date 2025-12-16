الجيش يوقف متورطَين بجرائم مخدرات وسلاح في الضاحية والبترون

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ز.) لارتكابه عدة جرائم: تأليف عصابة مسلحة تنشط في أعمال السرقة والسلب وترويج المخدرات، وإطلاق النار على دورية للجيش، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.

كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية المذكورة منزل المواطن (ر.ز.) في منطقة بجدرفل – البترون وأوقفته لحيازته أسلحة وذخائر حربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.