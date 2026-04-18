الجيش يكشف ملابسات الاعتداء في التبانة امس ويلاحق المتورطين

أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، توقيف 3 أشخاص على خلفية الإشكال المسلح في منطقة باب التبانة – طرابلس، والذي أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة اثنين آخرين.

وجاء في بيان القيادة أنه “إلحاقًا بالبيان السابق، نفّذت وحدة من الجيش عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت بنتيجتها 3 أشخاص لتورّطهم في الإشكال”.

وأضاف البيان أن دورية من الجيش تحرّكت، بتاريخ اليوم 18 /4 /2026، إلى مبنى قيد الإنشاء في منطقة الهيكلية – طرابلس، بعد ورود معلومات عن حادث داخل الموقع، حيث عثرت على جثة المواطن المطلوب (ا.ه.)، الذي بادر سابقًا إلى إطلاق النار باتجاه دورية للجيش، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين.

وأشار إلى أن الدورية ضبطت إلى جانب الجثة أسلحة وذخائر حربية، وصادرت أعتدة عسكرية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات، وتم وضع المضبوطات بتصرف القضاء المختص، مع استمرار الإجراءات لكشف كامل ملابسات الحادثة.

