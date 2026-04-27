الجيش: توقيف شخصين في طرابلس بتهمة تهريب أشخاص عبر البحر

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطنَين (م.ع.) و(ن.ص.)، لتورطهما في أعمال تهريب أشخاص عبر البحر، وطلبهما مبلغًا ماليًّا من أحد المواطنين لقاء مشاركته في عملية تهريب جرى إحباطها سابقًا.

ضُبط في حوزتهما مسدسان حربيان.

سلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.