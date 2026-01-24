الجيش اللبناني يوقف مطلوبَين بجرائم سرقة وإطلاق نار في بعلبك والهرمل

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تستمر الوحدات العسكرية في تنفيذ مهماتها في مختلف المناطق اللبنانية لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن، وفي هذا السياق، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك المواطن (ع.ج.) لارتكابه أعمال سرقة وإطلاقه النار.

كما أوقفت وحدة أخرى في منطقة المعالي- الهرمل المواطن (ع.د.) لإقدامه على إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرمي إطلاق النار وفرض خوّات.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

