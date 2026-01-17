بالصور: الجيش اللبناني ينظّم يومًا طبيًا مجانيًا في الضاحية الجنوبية

أقامت مديرية التعاون العسكري – المدني (CIMIC) في الجيش، بالتعاون مع المركزين الطبيين للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ومستشفى سان جون، يومًا طبيًا مجانيًا للمواطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

الجيش اللبناني ينظّم يومًا طبيًا مجانيًا في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/v2vyIEMfdd — Cedar News (@cedar_news) January 17, 2026



أُقيم الحدث في مدرسة الغبيري الأولى الابتدائية المختلطة الرسمية، واشتمل على استشارات طبية، فحوصات مخبرية مختلفة، وتوزيع أدوية للمستفيدين، بهدف تقديم الرعاية الصحية المباشرة ودعم المجتمع المحلي.

