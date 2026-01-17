لبنان
بالصور: الجيش اللبناني ينظّم يومًا طبيًا مجانيًا في الضاحية الجنوبية
أقامت مديرية التعاون العسكري – المدني (CIMIC) في الجيش، بالتعاون مع المركزين الطبيين للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ومستشفى سان جون، يومًا طبيًا مجانيًا للمواطنين في الضاحية الجنوبية لبيروت.
أُقيم الحدث في مدرسة الغبيري الأولى الابتدائية المختلطة الرسمية، واشتمل على استشارات طبية، فحوصات مخبرية مختلفة، وتوزيع أدوية للمستفيدين، بهدف تقديم الرعاية الصحية المباشرة ودعم المجتمع المحلي.
