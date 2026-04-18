الجيش اللبناني: تبادل إطلاق نار بين مسلحين ودورية من اليونيفيل في الغندورية – بنت جبيل ادى الى وقوع إصابات بصفوف الدورية

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

تستنكر قيادة الجيش الحادثة التي جرت مع دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل في منطقة الغندورية – بنت جبيل، على أثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الدورية.

تؤكد قيادة الجيش استمرار التنسيق الوثيق مع اليونيفيل خلال المرحلة الدقيقة الراهنة، كما يُجري الجيش التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين.

