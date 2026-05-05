الجيش اللبناني: السلم الأهلي خط أحمر

أكد مصدر عسكري أن السلم الأهلي في لبنان يشكّل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددًا على أن الجيش حريص على حماية الاستقرار الداخلي، بالوسائل السلمية أولًا، وبالحزم إذا دعت الحاجة.

وأشار المصدر إلى أن مديرية المخابرات كثّفت اتصالاتها مع مرجعيات دينية وسياسية بهدف احتواء تداعيات شريط الفيديو الذي بثّته إحدى القنوات التلفزيونية، وما أثاره من ردود فعل.

ولفت إلى أنه لولا الإجراءات التي ينفذها الجيش لكانت الأوضاع قد تدهورت بشكل خطير، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المؤسسة العسكرية مصمّمة على القيام بواجباتها كاملة في ظل دقة المرحلة التي يمر بها لبنان، معربًا عن أمله في أن تواكب الطبقة السياسية هذه الجهود وتسهّل مهمتها.

