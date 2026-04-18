الجيش الاسرائيلي: استهدفنا خلية للحـزب كانت تعمل بالقرب من قواتنا في منطقة خط الدفاع الأمامي

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “أكس”: “جيش الدفاع قضى على خلية إرهابية كانت تعمل بالقرب من قواته في منطقة خط الدفاع الأمامي وذلك لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال

في وقت سابق اليوم رصدت قوات الواء 401 خلية إرهابية خرقت تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربت من القوات بشكل شكّل تهديدًا فوريًا وذلك خلال نشاطها بمنطقة جنوب لبنان ونحديدًا جنوب من منطقة خط الدفاع الأمامي الذي يُستخدم لمنع تهديد مباشر على بلدات الشمال.في إطار إغلاق دائرة سريع ولإزالة التهديد شنّ سلاح الجو غارة قضى خلالها على عناصر الخلية.

كذلك، هاجم جيش الدفاع جنوب خط الدفاع الأمامي فتحة نفق تحت الأرض وعناصر من حزب الله الإرهابية أثناء رصد دخولهم إليها وقد تم تسجيل إصابة مباشرة.

يعمل جيش الدفاع وفق توجيهات المستوى السياسي حيث وبناءً عليه، يحق لجيش الدفاع اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات، مع الحفاظ على أمن مواطني دولة إسرائيل والقوات المنتشرة في الميدان. إن عمليات الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات لا يتم تقييدها من خلال تفاهمات وقف إطلاق النار.

جيش الدفاع لن يسمح بتعريض مواطني إسرائيل وجنوده للخطر وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسيواصل العمل على تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل وقواته.”

