الجيش الإسرائيلي يعلن لأول مرة وجود “خط أصفر” في جنوب لبنان حيث تتواجد قواته

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه استهدف مسلحين جنوب “الخط الأصفر” في لبنان “لخرقهم وقف إطلاق النار” واقترابهم من قواته، ونفذ هجمات جوية وقصفا مدفعيا دعما لقواته الميدانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رصد جنود الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأصفر في جنوب لبنان عدة حوادث انتهك فيها إرهابيون تفاهمات وقف إطلاق النار بالاقتراب من شمال الخط الأصفر باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي، مما شكل تهديدا مباشرا. وعقب رصدهم، وبهدف إزالة هذا التهديد، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، بالتعاون مع القوات البرية، ضربات دقيقة ضد الإرهابيين”.

وأضاف البيان: “تم قصف مواقع البنية التحتية الإرهابية التي يستخدمها الإرهابيون لتسهيل هجماتهم ردا على هذه التهديدات”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “يعمل الجيش الإسرائيلي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية. وبناءً على ذلك، يُخول للجيش الإسرائيلي اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات، مع ضمان أمن المدنيين الإسرائيليين والجنود المنتشرين في المنطقة. ولا يقيد وقف إطلاق النار الإجراءات المتخذة للدفاع عن النفس وإزالة التهديدات المباشرة. ولن يسمح الجيش الإسرائيلي بإلحاق أي أذى بالمدنيين الإسرائيليين أو جنوده، وسيتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامتهم”.

وأكد في ختام بيانه أنه “سيواصل العمل على إزالة أي تهديد للمدنيين الإسرائيليين وقواته”.

