الجيش الإسرائيلي يعثر على مخازن أسلحة وأنفاق للحزب في بنت جبيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته العاملة في جنوب لبنان، ضمن منطقة بنت جبيل، عثرت على مخازن أسلحة وأنفاق يُزعم أنها تابعة لـحزب الله.

وبحسب البيان، فقد تم العثور على صواريخ مضادة للدروع داخل مستودع أسلحة، إضافة إلى فتحات أنفاق وأسلحة خفيفة وعبوات ناسفة داخل مبانٍ ومركبات، قال الجيش إنها كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.

كما أشار البيان إلى استمرار العمليات العسكرية في عدة نقاط جنوب لبنان، في ظل توتر ميداني متواصل على الحدود.

