الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين بحادثين منفصلين في الجنوب بعد إعلان الهدنة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في حادثين منفصلين وقعا بعد إعلان وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن أحد الجنديين قُتل خلال اشتباك ميداني مع عناصر من حزب الله في إحدى مناطق الجنوب، فيما قُتل الجندي الثاني إثر انفجار عبوة ناسفة يُعتقد أنها كانت مزروعة في وقت سابق قبل دخول الهدنة حيّز التنفيذ.

