الجيش الإسرائيلي: قواتنا دمرت نحو 70 بنية للحزب في بنت جبيل خلال دقيقة واحدة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس، إن قوات وحدة “ايغوز” دمرت نحو 70 بنية تحتية لحزب الله في بنت جبيل خلال دقيقة واحدة فقط.

وجاء في بيان الجيس الإسرائيلي، أن “قوات لواء الكوماندوز تحت قيادة الفرقة 98 تعمل على تعميق العملية البرية المركزة وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان”.

وأضاف البيان أنه “في إطار نشاط عملياتي في منطقة قصبة عيناتا في منطقة بنت جبيل، قامت قوات وحدة إيغوز أمس بمداهمة منطقة قتالية استخدمها حزب الله حيث عثرت القوات على عشرات الوسائل القتالية التي تم استخدامها من قبل عناصر حزب الله بغية تنفيذ عمليات من داخل منطقة مدنية”، وفق تعبيره.

ولفت بيان الجيش إلى أن “من بين الوسائل القتالية التي تم العثور عليها صواريخ RPG وبنادق كلاشنيكوف وذخائر وقنابل بدوية وصاروخ مضاد للطائرات وأجهزة مراقبة ومعدات قتالية”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بموازاة ذلك، “تمكنت قوات وحدة مغلان من القضاء على عدد كبير من المخربين الذين عملوا من داخل تلك المنطقة ضد قواتنا، بعد استكمال عمليات التمشيط قامت القوات بتدمير نحو 70 بنية تحتية خلال دقيقة واحدة فقط”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه “سيواصل أعماله الحازمة والقوية ضد حزب الله”.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت اليوم، أن الجيش الإسرائيلي لم يتلق أي تعليمات حتى اللحظة من الإدارة السياسية بشأن احتمال وقف لإطلاق النار مع لبنان، مؤكدة أنه يواصل عملياته.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.