الجيش الإسرائيلي: الحزب يستخدم المدنيين كدروع بشرية

اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله باستخدام المدنيين كـ“دروع بشرية” في جنوب لبنان، في سياق تصعيد مستمر في الخطاب بين الجانبين.

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على نحو 20 صاروخًا تابعًا لحزب الله خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق جنوبية، مشيرًا إلى استمرار عمليات التفتيش والمداهمة في المنطقة.

وأضاف أن قواته ضبطت أكثر من 100 وسيلة قتالية خلال نهاية الأسبوع في جنوب لبنان، مؤكدًا أن هذه العمليات تأتي ضمن ما وصفه بجهود “إحباط التهديدات” على حد تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله على هذه الاتهامات.

