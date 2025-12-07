مداهمات واسعة للجمارك تكشف مستودعات أحذية مهرّبة في الجنوب

أعلنت وزارة المالية، في بيان، أن قوة من الضابطة الجمركية في الجنوب، وبعد متابعة دقيقة تمكنت مساء الجمعة من ضبط شاحنة محملة بأكثر من الف زوج من الاحذية المهربة من تلك الخاضعة لقانون مقاطعة اسرائيل.

وبناء على توجيهات من وزير المالية ياسين جابر ومتابعاته مع المديرية العامة للجمارك، واصلت الوحدات المختصة في الضابطة استقصاءاتها بكتمان شديد، فدهمت مستودعاً يشتبه في احتوائه على كميات كبيرة من البضائع الخاضعة لقانون المقاطعة الاسرائيلية.

وعليه نفذت ضابطة صيدا، وفي عملية أمنية واسعة النطاق، سلسلة من المداهمات و التوقيفات متزامنة منعاً لتسرّب أي معلومات، نتيجة الاشتباه في دلالات خطيرة على البضائع المضبوطة، وتم توقيف خمسة أشخاص في مواقع مختلفة في كل من صيدا ووادي الزينة والشهابية والنبطية وصور، اضافة الى دهم مستودعين، الاول في صور والثاني في وادي الزينة، حيث صودرت كميات إضافية من البضائع المهرّبة.

وتجري حالياً التحقيقات مع جميع الموقوفين بإشراف النيابة العامة العسكرية والنيابة العامة المالية، اضافة الى مخابرة وزارة الاقتصاد مكتب مقاطعة اسرائيل للمتابعة و اجراء اللازم.

وقد نوه الوزير جابر بعمل الضابطة الجمركية التي فعلت عملها بشكل لافت خلال الاشهر المنصرمة في ملاحقة وضبط التهريب وكل ما يلحق الأذى بالاعمال المشروعة والقانونية والمصلحة العامة، وبسلامة المواطنين على السواء” .

