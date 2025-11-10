سامي الجميّل يعلن اقتراح تعديل دستوري لإدخال مبدأ الحياد في الدستور اللبناني

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل تقديم اقتراح تعديل دستوري يهدف إلى إدخال مبدأ “الحياد” في مقدمة الدستور اللبناني، في خطوة وصفها بأنها “محطة مفصلية لحماية لبنان من صراعات المنطقة وتثبيت استقراره الداخلي”.

وفي مؤتمرٍ صحافي عقده في المجلس النيابي بحضور عدد من النواب الموقّعين على الاقتراح، قال الجميّل إنّ “اللبنانيين وبعد عقود من المعاناة يستحقون العيش بأمان وسلام”، مضيفًا: “آن الأوان لتثبيت الحياد كخيار وطني، يجنب لبنان أثمان الصراعات الإقليمية والدولية”.

وأوضح الجميّل أنّ التعديل المقترح يتضمّن إضافة جملة إلى مقدمة الدستور نصّها:

“لبنان دولة حيادية تلتزم مبدأ الحياد في جميع الصراعات الإقليمية والدولية، من دون أن يتعارض ذلك مع حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأرضها، ومع التزاماتها بالشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني”.

وأكد أن هذا المبدأ يجعل الحياد التزامًا وطنيًا على جميع اللبنانيين، مشيرًا إلى أن الحياد “لا يعني التخلي عن الدفاع عن الوطن، بل على العكس، يشجّع على بناء جيش قوي ومحصّن، على غرار الدول الحيادية كـسويسرا”.

وشدّد الجميّل على أنّ الحياد يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق السلم الأهلي، لأنه يمنع أيّ طرف من الانخراط في محاور أو فرض تحالفات عسكرية على الآخرين. كما أوضح أنّ لبنان سيبقى فاعلًا في المحافل الدولية وملتزمًا بالقضايا الإنسانية والحق، دون التورط في النزاعات.

وأضاف أنّ “الحياد ليس مشروعًا فئويًا بل وطنيًا شاملًا، يحمي كل اللبنانيين ويوفّر للبنان فرص الاستقرار والازدهار”. وختم بدعوة كلّ الكتل النيابية إلى دعم هذا الاقتراح، آملاً أن يتبناه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للمساعدة في إقراره.

وفي الختام، شكر الجميّل النواب العشرة الذين وقّعوا على المبادرة، مؤكدًا أنّها بداية مسار وطني نحو تحصين لبنان بالحياد الدستوري.

