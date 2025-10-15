سامي الجميّل: الحزب تحوّل إلى ميليشيا داخلية وفقد مبرر وجوده المقاوم

اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في حديث عبر “الجديد” ضمن برنامج “هيدا أنا” مع الإعلامية سمر أبو خليل، أن “حزب الله في ورطة فكرية وأيديولوجية وأخلاقية تجاه نفسه وبيئته”، لافتًا الى أنه “تخلى عن مبرر وجوده ولم يعد قادرًا على تحرير القدس والدفاع بوجه إسرائيل، وسقطت كل مبررات وجود السلاح وبقي مبرر الاستقواء على الدولة والسلطة وباقي اللبنانيين”، مشددًا على أن “حزب الله تحوّل من فكرة مقاومة ودفاع إلى فكرة ميليشيا عصابة مسلّحة في الداخل، لتفرض رأيها على باقي اللبنانيين وتكسر قرارات الدولة”.

ولفت إلى ان “حزب الله كل يوم يسلّم مخازنه والأنفاق والصواريخ، ولكنّ مناصريه يخبروننا أنهم يرفضون تسليم السلاح”.

ورأى أن “الحرب تنتهي مع نزع السلاح من أي كان، وعندما تفرض الدولة سيادتها على الـ10452 كلم”، مشددًا على أن “هناك لبنان واحد يحترم كل الناس، فأي لبنان فيه سيطرة فريق على آخر مهدّد بالانفجار، ولا أحد يمكنه أن يفرض رأيه على كل الناس”.

واعتبر أن “كل الحروب تنتهي بسلام ولا أحد يقرر البقاء في حال حرب، لكن لهذا شروط منها أن ألا يتخلى لبنان عن أي من حقوقه وأن يكون كل اللبنانيين شركاء في الأمر”.

وأشار الى أنه “عندما لا يعود أحد يحاول أن يسيطر على البلد بقوة خارجيةـ عندها تصبح الأمور أسهل بأن يكون لدى الآخرين مناعة أكثر ضد أي تدخل في شؤون لبنان الداخلية”.

