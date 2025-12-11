بالفيديو: الجمارك تُحبط عملية تهريب أدوية مخفية داخل مركبة في شتورا

اعلنت المديرية العامة للجمارك، في بيان، “أن ضابطة شتورا تمكنت وبعد استقصاءات دقيقة، من توقيف وسيلة نقل محملة بكمية من الأدوية المخفية بطريقة احترافية بغية تهريبها إلى الخارج، وعلى الأثر تم ضبط البضاعة واقتياد صاحبها إلى مركز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني.

الجمارك تُحبط عملية تهريب أدوية مخفية داخل مركبة في شتورا #عاجل pic.twitter.com/z261UYGNnt — Cedar News (@cedar_news) December 11, 2025

كما جرى تفكيك التجهيزات المستحدثة لغايات التهريب في الآلية المذكورة.

وتتابع الشعبة تحقيقاتها لكشف كامل المعطيات المرتبطة بعملية التهريب والمتورطين فيها”.

