الجمارك تحجز مستودعاً يحتوي على دراجات نارية مخالفة في بيروت

اعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان، انه “وبعد عملية رصد و متابعة ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك بيروت مستودعاً يقع ضمن نطاق محافظة بيروت يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية و التي تفوق ٥٠ دراجة مخالفة لشروط الاستيراد حيث تم حجز الدراجات ونقلها من المستودع.

وتستكمل القوى الجمركية التحقيقات والمتابعة مع الجهات المعنية لمنع ادخال او بيع مثل هذه الدراجات في الاسواق المحلية”.

