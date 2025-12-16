الجمارك دعت وسائل الاعلام إلى الاطلاع على مضبوطات طبية مهربة ومنتهية الصلاحية

أعلمت المديرية العامة للجمارك في بيان، “من يرغب من وسائل الاعلام المهتمة، أنها تفسح المجال أمامهم للاطلاع على المضبوطات الطبية من ادوية وهرمونات مهربة ومنتهية الصلاحية في خلال المداهمة، التي قامت بها شعبة المكافحة البرية في ضابطة بيروت الجمركية لاحدى الصيدليات في محلة انطلياس، والتي اوقف بنتيجتها صاحب الصيدلية للتوسع بالتحقيق معه، واقفال الصيدلية باشراف النيابة العامة المالية، وذلك عند الأولى من بعد ظهر اليوم، في مبنى شعبة المكافحة البرية في ضابطة بيروت الجمركية قرب مدخل المرفأ رقم ٣ – مرفأ بيروت.

ولمزيد من الاستفسار والتواصل: العقيد علي الحاج/ هاتف: ٠٣/١٢٠١١٠

وشكرت “سلفاً الوسائل الاعلامية المتجاوبة مع الدعوة، معوّلة على التعاون مع وسائل الاعلام في المساهمة انطلاقاً من رسالتها في الاضاءة والتوعية على كل ما يلحق الأذى بصحة الناس”.

