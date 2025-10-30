لبنانفيديو

بالفيديو: غارات على الجبال المحيطة ببلدة الجرمق ومنطقة المحمودية

Published: 14 ساعة ago
الجرمق

غارات إسرائيلية على الجبال المحيطة ببلدة الجرمق ومنطقة المحمودية جنوبي لبنان، الفيديو:

