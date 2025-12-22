بالصور: “الريجي” تضبط شقة سكنية تستخدم لتزوير المعسل في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.

ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عملية دهم في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية، أسفرت عن ضبط كميات من المعسل المزور المصنع يدويآ بغية غش المستهلك وتحقيق ارباح كبيرة هذا بالاضافة الى المطبوعات المزورة.



وسُطّرت محضر ضبط بالمخالف ينظر فيها القضاء المختص.

