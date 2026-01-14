لبنان

الجامعة اللبنانية تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة صيادلة

الجامعة اللبنانية

اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أَساتِذة صيادلة من حملة شهادة الدكتوراه للتدريس في كلية الصيدلة للعام الجامعي 2025 – 2026، وفق الآتي:
 
“Matières
Année
Cours
T.P.
Français
Français
1-    Pharmacie Galénique
3ème
36H
 
2-    Pharmacie Industrielle
4ème
30H
24H
 
المستندات المطلوبة:
 السيرة الذاتية
· صورة عن إخراج القيد أو الهوية
· صورة شمسية
·  شهادة بكالوريا قسم ثاني أو ما يعادلها
· الشهادات الجامعية ومعادلتها
 شهادات الاختصاص (إن وجدت) 
·إفادة بسنوات الخبرة
· إفادة كولوكيوم وإذن مزاولة المهنة
تقدم الطلبات في كلية الصيدلة – مدينة رفيق الحريري الجامعية/الحدث، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 و 30 كانون الثاني 2026 بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهرا

