الجامعة اللبنانية تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة صيادلة

اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أَساتِذة صيادلة من حملة شهادة الدكتوراه للتدريس في كلية الصيدلة للعام الجامعي 2025 – 2026، وفق الآتي:



“Matières

Année

Cours

T.P.

Français

Français

1- Pharmacie Galénique

3ème

36H



2- Pharmacie Industrielle

4ème

30H

24H



المستندات المطلوبة:

السيرة الذاتية

· صورة عن إخراج القيد أو الهوية

· صورة شمسية

· شهادة بكالوريا قسم ثاني أو ما يعادلها

· الشهادات الجامعية ومعادلتها

شهادات الاختصاص (إن وجدت)

·إفادة بسنوات الخبرة

· إفادة كولوكيوم وإذن مزاولة المهنة

تقدم الطلبات في كلية الصيدلة – مدينة رفيق الحريري الجامعية/الحدث، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 و 30 كانون الثاني 2026 بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهرا

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.