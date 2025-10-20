مجلة الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية تحصل على اعتماد أرسيف 2025

نجحت مجلة الحقوق والعلوم السياسية الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية في تحقيق معايير اعتماد أرسيف Arcif لعام 2025، المتوافقة مع المعايير العالمية التي تبلغ 32 معيارًا في مجالي القانون والعلوم السياسية.

وتتعلق هذه المعايير بالمحتوى التحريري للمجلة وتنوّع المواضيع والإشكاليات المطروحة في القضايا القانونية والسياسية، ومدى ارتباطها بالاتفاقيات والأعراف الدولية، ما يعكس جودة المحتوى ومستوى البحث العلمي المقدم.

ويخضع نظام أرسيف Arcif لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق الذي يضم ممثلين عن جهات عربية ودولية، مثل مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، ومكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى خبراء أكاديميين من دول عربية وبريطانيا، ما يعزز مصداقية الاعتماد واعتراف المجتمع الأكاديمي الدولي بالمجلة.

