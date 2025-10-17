تعاون جديد بين الجامعة اللبنانية الكندية والدفاع المدني لتعزيز الوعي والسلامة العامة

وقّعت الجامعة اللبنانية الكندية – LCU بروتوكول تعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني، ممثلة بالمدير العام بالتكليف العميد الركن عماد خريش، بحضور وفد من الجامعة ضمّ الدكتور روني أبي نخله (Founder and Chancellor)، رئيس الجامعة الدكتور جلال حلواني، والأستاذ جرجس سمعان نائب مدير مكتب القبول والتسجيل. كما حضرت إلى جانب العميد خريش الأستاذة تشلسي سعد، مسؤولة العلاقات بين الجامعات والمديرية العامة للدفاع المدني.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية والاجتماعية بين المؤسستين، من خلال تمكين عناصر الدفاع المدني من الاستفادة من حسومات خاصة على الأقساط الجامعية في مختلف الاختصاصات، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة تُعنى بنشر ثقافة السلامة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي لدى مختلف الفئات، ولا سيما فئة الشباب.

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن التزام الجانبين بدعم العمل الإنساني والتطوعي، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا ووعيًا، يجمع بين العلم والخدمة العامة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

