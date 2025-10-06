“التيار الوطني الحر” : تسقط مرة جديدة كل الذرائع الواهية لإبقاء النازحين في لبنان

أكد “التيار الوطني الحر” في تصريح على حسابه الرسمي على “إكس” أنه “مع توجه النازحين السوريين إلى سوريا للمشاركة في الإنتخابات التشريعية الأولى بعد سقوط النظام السابق، ومن خلال المعابر الرسمية، تسقط مرة جديدة كل الذرائع الواهية لإبقاء النازحين في لبنان لا بل العمل على توطينهم”.

وأضاف: “إن السلطة اللبنانية مطالبة أمام الشعب اللبناني بوضع خطة واضحة لتحقيق عودة النازحين ومنع عودة من ذهب للإنتخاب، لا التهرب من مسؤولياتها وغسل أيديها والإكتفاء بالتصريحات الكلامية”.

