التفتيش المركزي يحقق بمخالفات في دائرة المساحة في النبطية

التفتيش المركزي

اطلع رئيس التفتيش المركزي  جورج عطية على استقصاء المعلومات الذي أعدته المفتشية العامة المختصة في التفتيش المركزي بشأن المخالفات المنسوبة لموظف في دائرة مساحة في محافظة النبطية، وشكل لجنة تفتيشية برئاسة المفتش العام وعضوية مفتشين مختصين للتحقيق بالموضوع، وتحديد المسؤوليات واقتراح التدابير المسلكية والقانونية المناسبة .

وأعطيت اللجنة المذكورة مهلة شهر واحد لإنجاز مهمتها ورفع تقرير إلى رئيس التفتيش المركزي  بالنتيجة.

