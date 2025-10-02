التربية حددت مواعيد المصادقات الجامعية

أعلنت المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، مواعيد المصادقات الجامعية وفقا للآتي:

تقديم طلبات المصادقة للمواطنين أيام: الثلثاء والاربعاء والخميس، من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرا.

يتم تسلمها في اليوم التالي: أيام الثلثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع.

يوم الاثنين مخصص لمندوبي الجامعات ، فيما يخصص يوم الجمعة لإنجاز معاملات المندوبين والليبان بوست”.

