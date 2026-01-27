التجمع الوطني الديموقراطي يدعم مطالب الأساتذة وموظفي القطاع العام

أعلن مكتب المهن والنقابات المركزي واللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان”، دعم مطالب الأساتذة والموظفين في القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين ومعلمين وعسكريين.

وطالب التجمع في بيان، “الحكومة ووزارة الطاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة، لخفض أسعار المحروقات والمواد الأساسية والغذائية”، محذرا من “ارتفاع نسبة بطالة الشباب التي وصلت الى ٤٩ %، ليحتل لبنان المرتبة الأولى عربيا، وفق تقرير منظمة العمل الدولية”.

وأشار الى ان “الأزمة الاقتصادية والمالية فاقمت أزمة العمل للشباب اللبناني الطامح للهجرة، وزادت من عدد العائلات التي لم تعد تستطيع توفير ظروف عيش كريمة لتصل الى ٨٧%”، مطالبا بـ”تفعيل عمل المؤسسة الوطنية للإستخدام، التي من مهامها رسم السياسات العمالية، بغية توجيه الشباب اللبناني الى أسواق العمل المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة التربية، وتوجيه الطلاب الى الإختصاصات المطلوبة”.

