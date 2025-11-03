التجمع الوطني الديمقراطي يدعو الحكومة للتراجع عن إعفاء شركتي الاتصالات من براءة الذمة

دعا مكتب المهن و النقابات المركزي و اللجنة الاجتماعية في” التجمع الوطني الديموقراطي “في لبنان في بيان”الحكومة، الى التراجع عن قرار اعفاء شركتي الاتصالات الفا وتاتش ، من موجبات براءة الذمة”. ودان” تمديد براءتي الذمة للشركتين”.

و اعتبر ان “إصدار مرسوم التجاوز ، رقم 1628 بتاريخ 24 تشرين الأول 2025، يشكل صفعة قاسية، للعمال و عموم الكادحين”.

و طالب “بحماية مصالح أكثر من 1.5 مليون مضمون ، مهددة تعويضات نهاية خدمتهم”.

ودعا التجمع إلى” توحيد جهود جميع الهيئات النقابية، و البدء بسلسلة تحركات ضاغطة على السلطة ، لفرض العودة عن هذا القرار الحائر”.

