التجمع الديموقراطي: لإلغاء مصلحة السكك الحديدية وانشاء وزارات متخصصة

دعا “التجمع الوطني الديموقراطي”، في بيان، إلى “إلغاء مصلحة السكك الحديدية ، لأنها غير موجودة، وتحويل موظفيها إلى مرافق حكومية أخرى”، داعيا الى “إعادة استحداث وزارة التخطيط والتصميم ( التي كانت موجودة في الماضي)، ووزارة لشؤون البلديات و السلطات المحلية، وفصلها عن وزارة الداخلية، ووزارة خاصة بالمرأة، تأكيداً لأهمية دورها الريادي في المجتمع، ولتحقيق مساواتها بالرجل، بالممارسة العملية”.

وجدد مطالبته، ب”سن قانون يؤمن كوتا نسائية إلزامية في المجالس البلدية والنيابية والهيئات القيادية للجمعيات والأحزاب والتجمعات والمؤسسات على أنواعها”.

من جهة أخرى، دعا التجمع الوزارات المعنية الى “تكريم البروفيسور جان فرنسيس، المتخصّص بأمراض وزراعة الكلى، إبن بلدة حدشيت، الذي منحته بلدته حدشيت درعاً تقديرية، مع الاشارة إلى أنّ فرنسيس سيتسلم شارة الأطباء المتميزين( Evans Physician Designation )، خلال احتفال رسمي من قِبَل جامعة بوسطن الأميركية”.

وطالب التجمع ايضاً ب”تكريم اللبناني الأَميركي مايكل الريحاني، الذي تم تعيينه في اعلى منصب مصرفي عالمي، في مصرف “نوبنك”Nubank في ساوباولو في البرازيل، وهو منصب رئيسَ إِدارة الأُصول الرقمية والعملات المشفَّرة CRYPTO. وهذا القسم، في القطاع المصرفي، هو من أَبرز أَقسام الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة”.

وأشار الى ان مايكل الريحاني هو الابن الأَصغر للمهندس اللبناني الأَميركي سرمَد أَلبرت الريحاني الذي ترأَّسَ سابقًا “جمعية المهندسين الإنشائيين في الولايات المتحدة” (SEI)، مركزها في مدينة ريستون (ولاية فرجينيا) وتضمُّ 35 أَلف عضو من كل الولايات المتحدة. وكان سَرمَد هاجر باكرًا إِلى أَميركا من قريته الفريكة وعَمَّه هو الأديب الكبير أَمين الريحاني.

