“التجمع الديموقراطي”: نرفض زيادة الاقساط المدرسية وأسعار المحروقات

أعلن المكتب التربوي المركزي واللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” رفضهما المطلق،أي زيادة على أقساط المدارس الخاصة وأسعار الكتب المدرسية والقرطاسية”.



وطالب في بيان، وزارة التربية الوطنية، ب”تخفيض أسعار الكتب والقرطاسية، ومراقبة اي زيادة عشوائية عليها، خاصة، في المدارس والمعاهد المهنية الخاصة”، محذرا من “ان زيادة أسعار المحروقات ، ستؤدي بالتالي، إلى ارتفاع كلفة النقل و زيادة في أسعار السلع والخدمات كافة، مما يعني موجة غلاء جديدة، بدلا من اعتماد خطة تعاف عادلة، تبدأ بمحاسبة الفاسدين واسترادا المال العام المنهوب”.



ودعا التجمع، جميع المواطنين، وفي مقدمهم العمال والموظفين والعسكريين وأبناء الطبقة الوسطى، إلى “التحرك المطلبي السلمي، لفرض التراجع عن جميع القرارات المالية، المجحفة في حق الأكثرية الساحقة من المواطنين”.

