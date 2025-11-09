وفد من البنك الدولي يطّلع على أضرار محطة مياه صور ويتعهّد بمساندة لبنان

زار وفد من مجلس إدارة البنك الدولي محطة المياه في مدينة صور، التي كانت قد تعرضت للدمار نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. وضم الوفد 11 مديراً تنفيذياً يمثلون نحو 80 دولة، بحضور المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، ومدير مكتب البنك في لبنان انريكي أرماس. وكان في استقبالهم نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، ورئيس دائرة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور طارق بركات.

بركات: حلول تقنية موقتة بقدرة محدودة

خلال الزيارة، شرح بركات تفاصيل العمليات التقنية الجارية في مصلحة المياه، موضحاً أن محطة المياه في صور “تدمرت بالكامل خلال الحرب”، وأنه “تم تنفيذ حلول تقنية موقتة لإعادة تشغيل الشبكة، إلا أن القدرة الحالية لا تزال محدودة ولا تفي بحاجة المواطنين، خصوصاً في ظل تزايد عدد النازحين وارتفاع معدلات الاستهلاك”.

شرف الدين: أزمة تطال أكثر من 100 ألف مواطن

بدوره، عرض نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين واقع المحطة مشيراً إلى “انقطاع المياه عن أكثر من 100 ألف مواطن في صور ومحيطها”. وأضاف أن “بلدية صور، وبالرغم من استمرار العدوان، عملت بالتعاون مع فرق الدفاع المدني اللبناني وجمعية الرسالة الإسلامية ووحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، على تأمين المياه عبر الصهاريج بشكل طارئ، إلى حين إيجاد حل موقت بعد الحرب بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي واليونيسف والصليب الأحمر الدولي”.

وأوضح شرف الدين أنه “تم إنشاء خط ربط بين مصادر المياه الخارجية لتأمين نحو 5000 متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ14 ألف متر مكعب كانت تضخها المحطة القديمة”. وشكر باسم البلدية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على “جهوده في إعادة بناء المحطة بتمويل يقارب 840 ألف دولار، يشمل أعمال البناء وتركيب الفلاتر”، آملاً “استكمال الأعمال لإعادة المحطة إلى طاقتها الكاملة قريباً”.

البنك الدولي: التزام بدعم الجنوب المتضرر

من جهته، أكد وفد البنك الدولي أن المؤسسة “تدرس تقديم دعم مباشر للمحطات المتضررة في جنوب لبنان، والمساهمة في إعادة تأهيلها”، مشيراً إلى أن هذا الدعم “يندرج ضمن خطة البنك الدولي ومشاريعه في لبنان، ولا سيما مشروع إعادة الإعمار بعد العدوان”.

وأوضح الوفد أن زيارة محطة مياه صور “تهدف إلى تقييم الأضرار ميدانياً ووضع تصور شامل لإعادة بناء البنى التحتية الحيوية التي تضررت جراء العدوان، بما يضمن تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية”.

