إزالة نحو 8 آلاف متر من شباك الصيد غير القانوني في البقاع الشمالي

نفّذ فريق العمليات المشترك في وحدة (MESHC – SPNL – CABS)، بالتعاون والتنسيق مع مفرزة استقصاء البقاع في قيادة منطقة البقاع، سلسلة من المهمّات الميدانية الهادفة إلى مكافحة الصيد غير القانوني في المناطق الحدودية والشمالية من لبنان.

وقد أسفرت هذه العمليات عن إزالة نحو 7975 مترًا من شباك الإبادة المستخدمة في الصيد الجائر بمناطق القاع، مشاريع القاع، عرسال، جبولة، الجديدة، وماسا.

وتمكّن الفريق خلال هذه المهمّات من تحرير عدد كبير من الطيور العالقة في تلك الشباك، كما جرى توثيق مئات الطيور النافقة نتيجة هذا النوع من الصيد غير القانوني الذي يهدّد التنوع البيولوجي في المنطقة.

كذلك، صادرت الفرق المشاركة أجهزة نداء إلكترونية، وبطاريات، وكابلات، وألواح طاقة شمسية تُستخدم لشحن تلك الأجهزة التي تُستعمل لاستدراج الطيور بشكل مخالف للقانون.

وتابعت القطاعات المعنية الملف بالتنسيق مع القضاء المختص، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين في هذه المخالفات البيئية، في إطار الجهود المستمرة لحماية الحياة البرية والحد من ممارسات الصيد العشوائي في لبنان.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.