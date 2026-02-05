بالفيديو: توقيف سوري وختم معمل بطاطا مخالف بالشمع الأحمر في البقاع

صــدر عــن المديريّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

توقيف سوري وختم معمل بطاطا مخالف بالشمع الأحمر في البقاع #عاجل pic.twitter.com/eRqhL8zIGU — Cedar News (@cedar_news) February 5, 2026

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لضبط مختلف أنواع المخالفات في المناطق اللّبنانية كافّة وتوقيف مرتكبيها، ومنها تلك المتعلّقة بالسّلامة الغذائيّة.

بتاريخ 2-2-2026، داهمت قوّة من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، بحضور مندوب عن وزارة الصّحة، معملًا، في سهل قب الياس، لبيع الثوم والبطاطا المقشّرة والجاهزة.

وبنتيجة الكشف، تبيّن أن المعمل غير مرخّص ولا يستوفي الشّروط الصّحية، وتستخدم مياه مجهولة المصدر، إضافةً إلى معالجة الثّوم والبطاطا (نقع، تقشير، وتقطيع) بطرق غير سليمة ما يشكل خطرًا على السّلامة الغذائية، كذلك عدم التزام العمّال بإجراءات النّظافة والسّلامة الغذائيّة، وتصريف المياه المبتذلة بشكل ملوِّث للبيئة.

أسفرت هذه المداهمة عن توقيف صاحب المعمل، ويُدعى:

و. ج. (مواليد عام 1994، سوري)

سُلٍّم الموقوف إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وتمّ ختم المعمل بالشّمع الأحمر، بعد أن ضُبِطَ بداخله أكثر من /3,9/ طن من الثوم المقشّر، و/2,4/ طن من البطاطا المقشّرة والمقطّعة، وجميعها غير مطابقة للشّروط الصّحيّة، حيث تمّ تلفها في المطمر العائد لبلدية قبّ الياس وفقًا للمعايير الصّحية، بحضور المندوب عن وزارة الصّحة، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

