ضبط أبر تنحيف ومعدات تجميل داخل منزل مخالف بالبقاع

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة:

دهمت دورية من مديرية البقاع الإقليمية – مكتب راشيا منزلًا في بلدة السلطان يعقوب بعد ورود معلومات عن استخدامه كمركز تجميل من دون ترخيص.



وقد ضبط بداخله عدد من أبر التنحيف، إضافة إلى معدات اخرى تستخدم في التجميل.



بناء لاشارة القضاء المختص تم ختم غرفتين بداخله بالشمع الأحمر وإتلاف الأدوات المستعملة”.

