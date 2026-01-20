مفرزة استقصاء البقاع تُوقِف سوريًا بترويج مخدرات ولبنانيًا مطلوبًا لمحاولة قتل

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت بتاريخ 16-01-2026 من توقيف شخص يُشتبه بترويجه المخدّرات وتعاطيها في زحلة، ويُدعى:

ا. ج. (مواليد عام 1999، سوري)

بتفتيشه، ضُبط بحوزته كمّيّة من المواد المخدّرة وحشيشة الكيف.

كما تمكّنت عناصر المفرزة بتاريخ 19-01-2026 من توقيف أحد المطلوبين للقضاء في بلدة برّ الياس، على متن «فان»، ويُدعى:

ع. ح. (مواليد عام 1973، لبناني) بحقّه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل وأسلحة

بتفتيشه، عُثر بحوزته على مسدّس حربي مع /14/ طلقة صالحة للاستعمال وهاتف خلوي.

سُلِّم الموقوفان مع المضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

