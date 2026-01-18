مفرزة استقصاء البقاع تُسقط مطلوبين بملفات سرقة ومخدّرات

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي.

بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢٥، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة المذكورة، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء في بلدة كفرزبد البقاعيّة، ويُدعى:

ع. س. (مواليد عام ١٩٨٩ لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرتي توقيف غيابيّة بجرم سرقة ومخدّرات.

وفي سياق متّصل

بتاريخ 8 -01-2026 وبنتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات دقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة من توقيف مطلوب للقضاء في بلدة سعدنايل البقاعيّة، ويدعى:

س. ك. (مواليد عام 1997، لبناني) بحقّه مذكرّة توقيف بجرم مخدّرات

بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كمّية من حشيشة الكيف.

سُلِّمَ الموقوفان إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.