بعد كمين محكم.. مفرزة زحلة توقف متهماً سورياً بالتحرش في البقاع

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ التي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللبنانية.

بتاريخ 17- 11- 2025 وردت إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدّمة لدى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بادعاء (ا. ح. سوري الجنسية) نيابةً عن ابنته القاصر:

ج. ح. (مواليد عام ۲۰۱٤، سورية الجنسية)

ضد المدعى عليه (ا. ق. مواليد عام 1970، سوري الجنسية)، بجرم تحرش.

وباستماع إفادة القاصر، صرّحت أنها تعرّضت للتحرّش من قبل (ج. ح.)، حيث كان يستدرجها إلى منزله ويمارس أعمال منافية للحشمة معها محاولا اغتصابها.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها المفرزة، تبيّن أن المدعى عليه قد بدّل مكان إقامته. وبتاريخ 18-11-2025، وبعد المتابعة، تمكّنت قوة من مفرزة زحلة القضائية من تحديد مكان وجوده وتوقيفه على متن سيارته بكمين محكم بين بلدتَي شتورا – جديتا.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص بناءً لإشارته.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.