بالفيديو: 4 غارات على وادي زلايا في البقاع الغربي

البقاع الغربي

استهدف الطيران الحربي بأربع غارات على وادي زلايا في البقاع الغربي، ولا يزال يحلق على علو متوسط في أجواء المنطقة، الفيديو:

