البطريرك الراعي: نحن في زمن التفاوض وفجر السلام

اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من قصر بعبدا اننا” في زمن التفاوض وفجر السلام حط رحاله”.

واذ أكد ان “الجيش اللبناني يقوم بعمله في جنوب الليطاني”، قال انه” لا يتخوّف من وقوع حرب”، مشيرا الى ان”الأميركي يمون على الإسرائيلي ونحن في زمن التفاوض والديبلوماسية”.

واكد في هذا السياق ان”المباشرة بالمفاوضات علامة جيدة والسفير كرم شخصية ممتازة للمهمة”.

وقال:ان”رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فوق الجميع وحتى البطريرك، ولا توجد هوة بيننا، ونحن نفرح بفجر السلام بعد زيارة البابا”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.