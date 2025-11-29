البستاني يصعّد بعد مقابلة سلامة: أموال المودعين سُلبت لا تبخّرت

كتب النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصّة “اكس”: “‏إن ما ادلى به رياض سلامة في المقابلة الصحافية خطير جدّاً، ويثبت أنّ الأزمة ليست نظاميّة، ويبرز اهمية التوسّع بالتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي وفي حسابات كلّ المصارف منذ ٢٠١٥ وحتّى يومنا هذا. يجب معرفة حقيقة ما جرى وتحميل المسؤولية وتدفيع الثمن لكلّ من ساهم في خراب الإقتصاد. أموال المودعين لم تتبخّر انّما تمّ سلبها، ويجب ان تعود لأصحابها ونقطة على السطر”.

