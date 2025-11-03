دوي انفجار قوي يهزّ منطقة البداوي ويثير القلق بين الأهالي

سُمع قبل ظهر اليوم الإثنين دوي صوت قوي في منطقة البداوي – مفرق الأوتوستراد الجديد، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي الذين ظنّوا في البداية أنّ الانفجار ناجم عن حادث كبير.

وبعد التحقق من الجهات المعنية، تبيّن أن الصوت ناتج عن انفجار كربير داخل أحد المحال التجارية العائدة للمواطن “ه.ق“.

ولم يُسجّل وقوع إصابات تُذكر، في حين اقتصرت الأضرار على الماديات داخل المحل، وقد حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان للتحقيق في ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أي عوامل خطرة أخرى في المحيط.

المصدر: لبنان ٢٤

