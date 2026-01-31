شباط شهر الربح والتسوّق في مدينة البترون

أعلنت جمعية تجّار البترون وقضائها عن تنظيم شهر التسوّق في المدينة طيلة شهر شباط، في مبادرة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية ودعم الأسواق المحلية، من خلال حسومات وعروض مميّزة يقدّمها التجّار المشاركون في مختلف قطاعات البيع.

ويتخلّل شهر التسوّق برنامج حافل بالجوائز القيّمة، أبرزها دراجة Vespa، ليرات ذهبية، وسفرة لشخصين، إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى. حيث يحصل الزبائن، عند الشراء من المحال التجارية المشاركة، على بطاقات تخوّلهم الدخول في سحوبات أسبوعية على هذه الجوائز طيلة فترة الفعالية.

كما يشهد الشهر نشاطات فنية وموسيقية حيّة في شوارع المدينة، ولمسة فنية خاصة بمناسبة عيد الحب، حيث ارتدت البترون حلّة زينة تعبّر عن أجواء الحب والرومانسية، ما يضفي طابعاً احتفالياً مميزاً على المدينة.

ويتزامن الحدث مع تنظيم معرض للمنتوجات المحلية المخصّص لشهر الحب Valentine’s Marketفي Villa Paradiso – السوق القديم، دعماً للحرفيين والمنتجين المحليين.

وتهدف هذه المبادرة إلى جذب الزوّار والمتسوّقين إلى البترون، وتمكينهم من الاستمتاع بأجوائها الراقية والرومانسية، والاستفادة من العروض التجارية القيّمة، في تجربة متكاملة تجمع بين التسوّق، الربح، والفن.

