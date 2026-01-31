حملة كشف مبكر عن الجنف في ثانوية مار الياس بالبترون

أُقيمت في ثانوية مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيّات في البترون، حملة للكشف المبكر عن الجنف (Scoliosis)، بالتعاون مع لجنة الصحة في بلدية البترون وDiane Foundation وALAM Suisse ومستشفى أوتيل ديو دو فرانس وLa Clinique Sociale de l’Enfant، بإشراف فريق طبي مختص.

تضمن النشاط فحوصا طبية مجانية لتلاميذ تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما، وقد دعا المنظمون الى متابعة الموضوع مع الاهل عند الاشتباه بأي حالة، على أن تكون الصور الشعاعية للأطفال الذين خضعوا للتشخيص مجانية وممولة بالكامل من الجهة المنظمة

